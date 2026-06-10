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बिलासपुर

‘बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने वालों की अब खैर नहीं’, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिखाए सख्त तेवर

Female Conversion: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बिलासपुर में महिलाओं के धर्मांतरण और महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई की बात कही।

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बिलासपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jun 10, 2026

Religious Conversion

केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर का महिलाओं के धर्मांतरण पर बयान (photo source- Patrika)

Union Minister Savitri Thakur statement: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिलाओं के धर्मांतरण और महिला अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बेटियों के विरुद्ध जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

सावित्री ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होने बिलासपुर पहुंची थीं। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों को जनता के सामने रखा।

Religious Conversion Law: महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता

पत्रकारों से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। सावित्री ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार उन्हें हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Women Safety News: महिला आरक्षण को लेकर भी रखी बात

केंद्रीय मंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और भविष्य में इसे पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना था कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प का भी उल्लेख किया जिसमें देशभर में बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में आगे लाने की बात कही गई है।

विपक्ष पर साधा निशाना

लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के दौरान सावित्री ठाकुर ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, उन्होंने अतीत में संविधान और संविधान निर्माताओं को वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वे अपेक्षा रखते थे।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संविधान निर्माताओं और महान नेताओं की जयंती एवं पुण्यतिथि को सम्मानपूर्वक मनाया जा रहा है। इससे नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित होने का अवसर मिल रहा है।

संघर्ष से सत्ता तक पहुंची भाजपा

सावित्री ठाकुर ने भाजपा के संगठनात्मक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब जनसंघ और भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक संघर्ष किया, त्याग किया और संगठन को मजबूत बनाया। उसी का परिणाम है कि आज भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित है।

Bilaspur News: बिलासपुर को मिली 3 हजार करोड़ की विकास योजनाएं

कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने भी क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिलासपुर के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इन योजनाओं में बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा, अरपा नदी का सौंदर्यीकरण, वृद्धाश्रम निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करने में विश्वास रखती है।

मोदी युग को बताया स्वर्णिम काल

केंद्रीय शहरी आवास राज्य मंत्री तोखन साहू ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भारत के लिए स्वर्णिम युग साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास और जनकल्याण के संकल्पों को धरातल पर उतारने का काम कर रही हैं। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार विकास और सुशासन के संकल्पों को तेजी से पूरा कर रही है।

पद्मश्री रामलाल बरेठ से की मुलाकात

अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पद्मश्री रामलाल बरेठ से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लिया जायजा

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कोनी स्थित दिलीप सिंह जूदेव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, उपचार व्यवस्था और स्वच्छता का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री का यह दौरा महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, विकास योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Published on:

10 Jun 2026 07:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / ‘बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने वालों की अब खैर नहीं’, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिखाए सख्त तेवर

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