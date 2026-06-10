‘बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने वालों की अब खैर नहीं’, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिखाए सख्त तेवर

लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के दौरान सावित्री ठाकुर ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, उन्होंने अतीत में संविधान और संविधान निर्माताओं को वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वे अपेक्षा रखते थे।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संविधान निर्माताओं और महान नेताओं की जयंती एवं पुण्यतिथि को सम्मानपूर्वक मनाया जा रहा है। इससे नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित होने का अवसर मिल रहा है।