25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट, समय पर ई-चालान नहीं भरा तो कोर्ट भेजा जाएगा मामला, लाइसेंस होगा सस्पेंड

e-Challan Payment: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में ई-चालान का भुगतान नहीं करने पर मामला स्वतः न्यायालय भेज दिया जाएगा।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jul 25, 2026

Traffic Police Alert

ई-चालान की अनदेखी पड़ेगी भारी (फोटो सोर्स- AI)

Traffic Challan Rules: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए यातायात पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है। बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान शुल्क जमा नहीं करने वाले मामलों को नियमित रूप से न्यायालय भेजा जा रहा है। वहीं, बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने या न्यायालय के नोटिस की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन, निरस्तीकरण और गंभीर मामलों में वाहन की नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने ऑनलाइन चालान भुगतान की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। पुलिस का कहना है कि नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। यातायात पुलिस के अनुसार वर्तमान में ई-चालान परिवहन पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेशन का कार्य चल रहा है। ऐसे में वाहन चालक 'नेक्स्ट जेन ई-चालान' पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑनलाइन चालान शुल्क जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन ऐसे जमा करें चालान शुल्क

वाहन चालक गूगल क्रोम में 'नेक्स्ट जेन ई-चालान' पोर्टल खोलकर वाहन नंबर दर्ज करें, चालान की जानकारी प्राप्त करें और एसबीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से यूपीआई या अन्य डिजिटल विकल्प से शुल्क जमा कर सकते हैं। भुगतान सफल होने के बाद रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

Traffic Challan Rules: मोबाइल पर जा रही चालान की जानकारी

यातायात नियमों के उल्लंघन के 24 घंटे के भीतर वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर चालान और संबंधित मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं की जानकारी भेजी जा रही है। इसके अलावा सात दिनों के भीतर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से चालान की हार्ड कॉपी वाहन स्वामी के पते पर भी भेजी जा रही है। निर्धारित अवधि तक भुगतान नहीं होने पर मामला स्वत: ई-कोर्ट को भेज दिया जाता है, जहां एक माह तक ऑनलाइन सुनवाई होती है।

अनदेखी पर लाइसेंस का निरस्तीकरण

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के नोटिस की लगातार अनदेखी करने पर संबंधित चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वहीं गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों में और बार-बार नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों के वाहनों की नीलामी संबंधी कार्रवाई भी न्यायालय के आदेश पर की जा सकती है।

Traffic Rules: रायपुर में सड़क किनारे ट्रक पार्क करने वालों की खैर नहीं, 3 चालकों पर दर्ज हुआ FIR

ये भी पढ़ें
Traffic Rules

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 12:58 pm

Published on:

25 Jul 2026 12:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट, समय पर ई-चालान नहीं भरा तो कोर्ट भेजा जाएगा मामला, लाइसेंस होगा सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रो पड़ा बिलासपुर सेंट्रल-यूनिवर्सिटी, गाना गाने के कुछ ही मिनट बाद प्रोफेसर की मौेत, छाया मातम

GGU Professor death
बिलासपुर

बहती चप्पल पकड़ने के चक्कर में गई जान, विंध्येसर एनीकट के तेज बहाव में डूबा राजमिस्त्री, मचा अफरा-तफरी

Chhattisgarh Drowning Accident
बिलासपुर

"मंत्री पद की चाह में खामोश हैं अमर अग्रवाल"… बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेष पांडेय का बड़ा हमला

Chhattisgarh Politics
बिलासपुर

बिलासपुर में लागू हुआ नया ट्रैफिक नियम! अब इस रफ्तार से ऊपर गाड़ी चलाई तो घर बैठे कटेगा ऑनलाइन चालान, देखें

Online Traffic Challan
बिलासपुर

24 साल बाद खुला मुंह! सिर्फ तरल आहार पर था युवक, सिम्स की सर्जरी से मिली नई जिंदगी

Chhattisgarh News
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.