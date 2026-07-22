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Traffic Rules: रायपुर में सड़क किनारे ट्रक पार्क करने वालों की खैर नहीं, 3 चालकों पर दर्ज हुआ FIR

Traffic Police Action: सड़क किनारे अवैध रूप से ट्रक पार्क करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस का बड़ा एक्शन। 3 ट्रक चालकों पर FIR दर्ज, कई भारी वाहनों को हटाया गया और ई-चालान की कार्रवाई भी की गई।
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रायपुर

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Love Sonkar

Jul 22, 2026

Traffic Rules

Raipur Traffic Police: रायपुर में सड़क किनारे अवैध रूप से ट्रक और ट्रेलर खड़े करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 'पत्रिका' में 'मौत को दावत देते हुए सड़कों पर खड़े ट्रक' शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और रिंग रोड पर विशेष अभियान चलाकर कई भारी वाहनों को हटवाया। कार्रवाई के दौरान तीन वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात थाना टाटीबंध और थाना आमनाका की संयुक्त टीम ने हीरापुर मार्ग, बिलासपुर रोड और टाटीबंध चौक के आसपास सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े ट्रक एवं ट्रेलरों के खिलाफ अभियान चलाया।

ई-चालान के साथ FIR की कार्रवाई

अभियान के दौरान सड़क पर यातायात बाधित करने वाले और नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े भारी वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई-चालान किए गए। वहीं, तीन भारी वाहन चालकों को थाना आमनाका भेजा गया, जहां उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।

रिंग रोड पर बढ़ रहा था हादसों का खतरा

सड़क किनारे लंबे समय तक खड़े रहने वाले भारी वाहनों के कारण रिंग रोड पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा था। इससे आम वाहन चालकों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद पुलिस ने तत्काल अभियान चलाकर स्थिति सुधारने की कार्रवाई की।

वाहन चालकों को दी गई समझाइश

कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस ने ट्रक और ट्रेलर चालकों को सड़क पर अनधिकृत पार्किंग नहीं करने और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की सलाह दी। अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि राजधानी में यातायात सुरक्षित और सुचारु बना रहे।

सड़क सुरक्षा पर पुलिस का फोकस

यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क किनारे भारी वाहनों की अवैध पार्किंग से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और यातायात भी प्रभावित होता है। इसी को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया।

पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने ट्रक और ट्रेलर चालकों से सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग नहीं करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात मिल सके।

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Updated on:

22 Jul 2026 12:25 pm

Published on:

22 Jul 2026 12:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Traffic Rules: रायपुर में सड़क किनारे ट्रक पार्क करने वालों की खैर नहीं, 3 चालकों पर दर्ज हुआ FIR

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