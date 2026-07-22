Traffic Rules: रायपुर में सड़क किनारे ट्रक पार्क करने वालों की खैर नहीं, 3 चालकों पर दर्ज हुआ FIR

Raipur Traffic Police: रायपुर में सड़क किनारे अवैध रूप से ट्रक और ट्रेलर खड़े करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 'पत्रिका' में 'मौत को दावत देते हुए सड़कों पर खड़े ट्रक' शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और रिंग रोड पर विशेष अभियान चलाकर कई भारी वाहनों को हटवाया। कार्रवाई के दौरान तीन वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात थाना टाटीबंध और थाना आमनाका की संयुक्त टीम ने हीरापुर मार्ग, बिलासपुर रोड और टाटीबंध चौक के आसपास सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े ट्रक एवं ट्रेलरों के खिलाफ अभियान चलाया।