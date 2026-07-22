Crime News: रायपुर में थाने के पास मर्डर, खून से लथपथ मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

Raipur Crime News: रायपुर में एक मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई। कोतवाली थाना क्षेत्र में यातायात थाना के सामने स्थित एक कॉम्प्लेक्स के बाहर मजदूर का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान नेहरू नगर निवासी प्रकाश हरिजन के रूप में हुई है। अज्ञात हमलावर ने मजदूर के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि वारदात तड़के सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि मृतक का शव कॉम्प्लेक्स के बाहर ही पड़ा मिला।