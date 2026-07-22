Crime News: रायपुर में थाने के पास मर्डर, खून से लथपथ मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

रायपुर में थाने के पास मर्डर (Photo Patrika)
Raipur Crime News: रायपुर में एक मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई। कोतवाली थाना क्षेत्र में यातायात थाना के सामने स्थित एक कॉम्प्लेक्स के बाहर मजदूर का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान नेहरू नगर निवासी प्रकाश हरिजन के रूप में हुई है। अज्ञात हमलावर ने मजदूर के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि वारदात तड़के सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि मृतक का शव कॉम्प्लेक्स के बाहर ही पड़ा मिला।
पुलिस के अनुसार हत्या की यह वारदात तड़के सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुई होने की आशंका है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सुबह लोगों ने कॉम्प्लेक्स के बाहर खून से लथपथ शव देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी।
हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही स्थानीय लोगों और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान और वारदात के क्रम का पता लगाने में मदद मिलेगी।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सटीक कारण और हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या अन्य किसी कारण से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग