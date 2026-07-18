18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, पत्नी-बच्चों की हत्या कर फंदे पर लटका युवक, कर्ज से था परेशान

Tikarapara Family Death Case: रायपुर के टिकरापारा में हुई एक दुखद घटना ने शहर को झकझोर कर रख दिया है, जहाँ एक ही परिवार के पाँच सदस्य मृत पाए गए।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 18, 2026

Raipur Suicide Case

पत्नी-बच्चों की हत्या कर युवक ने उठाया आत्मघाती कदम (photo source- Patrika)

Raipur Suicide Case: टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। संजय नगर इलाके में एक युवक ने कथित तौर पर आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान होकर अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में दो बेटियां और एक बेटा शामिल है, जिनकी उम्र 10 से 15 वर्ष के बीच बताई जा रही है। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

family murder mystery: परिवार के साथ किराए पर रहता था साजिद

सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी खोजी कुत्तों और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, संजय नगर निवासी मोहम्मद जहीर के मकान में सैयद साजिद खान (मृतक) अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किराए पर रहता था। शुक्रवार को दिनभर साजिद के कमरे का दरवाजा नहीं खुला और वह भीतर से बंद था। देर रात तक कोई हलचल न होने पर जब पड़ोसियों को संदेह हुआ, तो उन्होंने खिड़की से भीतर झांका। अंदर साजिद का शव फंदे पर लटका हुआ था। पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना टिकरापारा थाना पुलिस को दी।

खाने में जहर देने की आशंका

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो भीतर का नजारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। कमरे में साजिद फंदे पर झूल रहा था, जबकि बिस्तर पर उसकी पत्नी और तीनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े थे। शुरुआती जांच और परिस्थितियों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि साजिद ने पहले पत्नी और बच्चों को खाने में जहर मिलाकर दिया और उनके अचेत होने या दम तोड़ने के बाद खुद फांसी लगा ली। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा।

Raipur shocking incident: आर्थिक तंगी और कर्ज बना वजह

मोहल्ले वालों और प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि साजिद मौदहापारा स्थित एक बैटरी दुकान में मैकेनिक का काम करता था। उसने कुछ लोगों से भारी ब्याज पर कर्ज ले रखा था, जिसे चुका पाने में वह असमर्थ था। कर्ज के बढ़ते दबाव और आर्थिक तंगी के कारण वह पिछले कुछ समय से काफी तनाव में चल रहा था। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्च्युरी भेज दिया है और उस कमरे को सील कर दिया है। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसकी साइबर सेल के माध्यम से बारीकी से जांच की जा रही है ताकि घटना की सही वजह सामने आ सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 07:06 am

Published on:

18 Jul 2026 07:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, पत्नी-बच्चों की हत्या कर फंदे पर लटका युवक, कर्ज से था परेशान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बैटरी मैकेनिक साजिद ने रायपुर में 8 महीने पहले बसाया था नया आशियाना, अब उसी घर से उठीं पांच अर्थियां

Raipur Family Death Case
रायपुर

दुबई, मॉरीशस और UK तक फैली जांच! महादेव केस में बड़े नामों की तलाश जारी, पूछताछ में जुटी ED

Mahadev Betting App Case
रायपुर

छत्तीसगढ़ के किसान अब बिजली बेचकर कमा रहे पैसा, 1500 से शून्य हुआ बिल, सोलर प्लांट ने बदली जिंदगी

Chhattisgarh News
रायपुर

27 जुलाई से GSTAT की सुनवाई शुरू! रायपुर बेंच ने जारी किया शेड्यूल, करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत

GSTAT Hearing 2026
रायपुर

CG Monsoon 2026: अगले 24 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए पड़ेंगे भारी, इन 12 जिलों में होगी झमाझम बारिश

CG Monsoon 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.