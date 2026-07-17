छत्तीसगढ़ के किसान अब बिजली बेचकर कमा रहे पैसा, 1500 से शून्य हुआ बिल, सोलर प्लांट ने बदली जिंदगी

PM Surya Ghar: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक बदलाव का जरिया बनती जा रही है। राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलेसर निवासी किसान रामेश्वर प्रसाद चंद्राकर इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरे हैं। कभी हर महीने बिजली बिल भरने वाले रामेश्वर आज अपने घर की छत पर लगे रूफटॉप सोलर प्लांट से न केवल अपनी बिजली की जरूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय अर्जित करने की तैयारी भी कर रहे हैं।