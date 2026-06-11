School Education: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे एआई सोलर और ड्रोन जैसे 5 विषय, नए सत्र से शुरू होंगे 20 प्रोफेशनल कोर्स

Chhattisgarh School Education: प्रदेश के स्कूलों में अब 20 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। समग्र शिक्षा की ओर से कक्षा 12वीं में 5 नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव भेजा गया है और मंजूरी के बाद कोर्स को लागू किया जाएगा। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद ड्रोन टेक्नोलाॅजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ई-व्हीकल रिपेयरिंग, सोलर टेक्नीशियन और डेटा ऑटोमेशन जैसे प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। अभी स्कूलों में 15 प्रोफेशनल कोर्स संचालित हैं। नए विषय शामिल होने के बाद 20 ट्रेड हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में प्रोफेशनल कोर्स में विषय बढ़ाए जा रहे है।