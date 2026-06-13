13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अब किताबों का इंतजार खत्म! छत्तीसगढ़ में 23 जून से बच्चों को मिलेंगी नई Books, निगम ने जारी किया पूरा शेड्यूल

Class 1 to 10 Books: नए शिक्षा सत्र से पहले पाठ्यपुस्तक निगम ने निजी स्कूलों में किताब वितरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। 23 जून से 13 जुलाई तक कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को हिंदी-अंग्रेजी माध्यम की किताबें बांटी जाएंगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 13, 2026

Chhattisgarh School News

Chhattisgarh School News: 23 जून से बच्चों को मिलेंगी नई Books(photo-patrika)

Chhattisgarh School News: छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद 16 जून से शुरू हो रहे नए स्कूली शिक्षा सत्र से तीन दिन पहले आखिरकार पाठ्यपुस्तक निगम ने निजी स्कूलों को किताबें बांटने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत कक्षा 1 से 10 वीं तक ङ्क्षहदी और अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए 23 जून से 13 जुलाई तक का शेड्यूल बनाया गया है। इस अवधि में राज्य के 7890 निजी स्कूलों को पुस्तकों का वितरण किया जाएगा।

निगम के 12 स्थाई और अस्थाई डिपो से किताबों का वितरण किया जाएगा। रायपुर के चार ब्लॉक के 947 स्कूलों में 25 जून से 12 जुलाई तक किताबें वितरित की जाएंगी। राज्य के प्राइवेट स्कूलों में लगभग 55 लाख किताबें वितरित की जानी हैं।

Government Education Update: रायपुर के 947 स्कूलों को 25 जून से मिलेंगी किताबें

रायपुर बुक डिपो से रायपुर और बलौदाबाजार जिले के स्कूलों को पुस्तकें वितरित की जाएंगी। इसमें रायपुर के चार ब्लॉक में 25 जून से 12 जुलाई तक 947 स्कूलों को किताबें दी जाएंगी। रायपुर डिपो से दोनों जिलों के 1201 स्कूलों को किताबें दी जानी है। साथ ही रायपुर सेजेस सरोना से धमतरी और बेमेतरा जिले के 417 और लालपुर से महासमुंद और गरियाबंद के 356 स्कूलों को किताबों का वितरण किया जाएगा। रायपुर सेजेस सरोना में 25 जुलाई से 4 जुलाई तक और रायपुर लालपुर अस्थायी डिपो में 25 जून से 4 जुलाई तक किताबें दी जाएंगी। इनमें दो-दो दिनों का एक्स्ट्रा समय भी दिया गया है।

12 स्थायी व अस्थायी डिपो से होगा किताबों का वितरण

अशासकीय विद्यालयों को कक्षा 1 से 10 वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों का वितरण छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के 6 स्थायी पुस्तक भंडार रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ व अंबिकापुर और 6 अस्थायी डिपो रायपुर सेजेस लालपुर, रायपुर सेजेस सरोना, बिलासपुर हायर सेकेंडरी स्कूल भरनी, दुर्ग, जिला ग्रंथालय परिसर बलरामपुर व कांकेर हाईस्कूल माकड़ीखूना से किया जाएगा।

नर्धारित तिथि में पुस्तक न लेने पर कार्ययोजना के बाद मिलेंगी किताबें

अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की ओर से जिलेवार एवं विकासखंडवार कार्ययोजना बनाई गई है। कार्ययोजनानुसार निर्धारित तिथि पर यदि कोई विद्यालय के प्रमुख या प्रतिनिधि पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने के लिए डिपो में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय को संबंधित डिपो की कार्ययोजना पूर्ण होने के बाद पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी।

साथ ही निर्धारित तिथि पर डिपो द्वारा किन्ही कारणों से यदि पाठ्यपुस्तकें वितरण नहीं की जा सकेंगी, तो ऐसी स्थिति में डिपो प्रभारी द्वारा एक संस्था के वचनपत्र के पीछे टोकन नंबर जारी किया जाएगा। उस विद्यालय को निर्धारित तिथि के अगले दिन प्राथमिकता के साथ किताबें दी जाएंगी।

छत्तीसगढ़ में 3 बड़े अफसरों का हुआ तबादला, देखें आदेश list

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Transfer List

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Jun 2026 04:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अब किताबों का इंतजार खत्म! छत्तीसगढ़ में 23 जून से बच्चों को मिलेंगी नई Books, निगम ने जारी किया पूरा शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से स्कूल खोलने की मांग, कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने शिक्षा मंत्री और कलेक्टर को लिखा पत्र

School Opening date in Chhattisgarh
रायपुर

स्कूल खुलने की तारीख बढ़ाने वाला आदेश निकला फर्जी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया भ्रामक

Chhattisgarh School Reopening
रायपुर

Success Story: छत्तीसगढ़ की चारु पांडेय ने कैसे क्रैक किए 19 सरकारी परीक्षाएं, पिता ने खोले राज, बताए KG-1 का वो किस्सा

Success Story of Charu Pandey
रायपुर

Chhattisgarh PWD Scam: PWD के 13 करोड़ के टेंडर पर अरुण साव का बयान, बोले- अनियमितता साबित हुई तो होगी कार्रवाई

Chhattisgarh PWD Scam
रायपुर

AIIMS Admission Process: एम्स में एमबीबीएस कोर्स के लिए ट्यूशन फीस सालाना 300 रुपये, एडमिशन के लिए मची खूब मारामारी

AIIMS Admission Process
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.