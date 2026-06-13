अब किताबों का इंतजार खत्म! छत्तीसगढ़ में 23 जून से बच्चों को मिलेंगी नई Books, निगम ने जारी किया पूरा शेड्यूल

रायपुर बुक डिपो से रायपुर और बलौदाबाजार जिले के स्कूलों को पुस्तकें वितरित की जाएंगी। इसमें रायपुर के चार ब्लॉक में 25 जून से 12 जुलाई तक 947 स्कूलों को किताबें दी जाएंगी। रायपुर डिपो से दोनों जिलों के 1201 स्कूलों को किताबें दी जानी है। साथ ही रायपुर सेजेस सरोना से धमतरी और बेमेतरा जिले के 417 और लालपुर से महासमुंद और गरियाबंद के 356 स्कूलों को किताबों का वितरण किया जाएगा। रायपुर सेजेस सरोना में 25 जुलाई से 4 जुलाई तक और रायपुर लालपुर अस्थायी डिपो में 25 जून से 4 जुलाई तक किताबें दी जाएंगी। इनमें दो-दो दिनों का एक्स्ट्रा समय भी दिया गया है।