600 मरीजों के बीच डॉक्टर सिर्फ 3! रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में संकट, क्या लोगों को समय पर मिलेगी सुविधा?

Raipur Medical College: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल आंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में डॉक्टरों की कमी अब गंभीर समस्या बनती जा रही है। रोजाना 600 से ज्यादा मरीजों का इलाज करने वाले इस विभाग में डॉक्टरों पर बढ़ते काम के दबाव का असर दिख रहा है। लगातार बढ़ते वर्कलोड के कारण कई डॉक्टर नौकरी छोड़ रहे हैं, जिससे मरीजों की उपचार व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विभाग में स्वीकृत पदों के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, जिससे इलाज और प्रबंधन दोनों पर दबाव बढ़ गया है।