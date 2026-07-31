‘महतारी वंदन पैसा वसूल योजना है स्मार्ट मीटर’… PCC चीफ बैज का बड़ा बयान, 1 अगस्त से होगा बड़ा आंदोलन

Smart Meter Protest: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने इस मुद्दे को जनआंदोलन बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेसवार्ता में घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी 1 अगस्त से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी, जो अगले दो महीनों तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जनता महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर की समस्याओं से परेशान है। कांग्रेस इस मुद्दे को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएगी।