NEET Protest Controversy: रायपुर में NEET प्रदर्शन में आपत्तिजनक पोस्टर लहराने वालों की तलाश शुरू, पुलिस ने शुरू की जांच

NEET Protest Controversy: छत्तीसगढ़ के रायपुर NEET-2026 पेपर लीक के विरोध में आयोजित प्रदर्शनों के दौरान आपत्तिजनक पोस्टरों और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों-वीडियो को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हुए प्रदर्शनों के संबंध में पुलिस को शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके बाद जांच तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए पोस्टरों, उन्हें लेकर चलने वाले व्यक्तियों और सोशल मीडिया पर सामग्री प्रसारित करने वालों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामले में जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।