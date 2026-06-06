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पुलिस ने नहीं, खुद फाड़ा था कुर्ता! भिलाई MLA देवेंद्र यादव के वायरल VIDEO पर उठा सवाल

Bhilai MLA Devendra Yadav Viral Video: NEET पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्हें कथित तौर पर खुद अपना कुर्ता फाड़ते हुए दिखाया जा रहा है।

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बिलासपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 06, 2026

Devendra Yadav Viral Video

Devendra Yadav Viral Video(photo-patrika)

Devendra Yadav Viral Video: नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विरोध प्रदर्शन के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव एक नए विवाद के केंद्र में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान जिस कुर्ते को पुलिस द्वारा फाड़े जाने का आरोप लगाया गया था, उसे विधायक स्वयं फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने मामले को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

Devendra Yadav Viral Video: क्या है पूरा मामला?

नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के आवास का घेराव करने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई थी। प्रदर्शन के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस की कार्रवाई में उनका कुर्ता फाड़ दिया गया।

यह आरोप सामने आने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कार्रवाई बताया था, जबकि भाजपा ने प्रदर्शन को नियमों के खिलाफ बताया था।

वायरल वीडियो ने बदला घटनाक्रम

अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें विधायक देवेंद्र यादव खुद अपना कुर्ता फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, इस वीडियो को लेकर विधायक देवेंद्र यादव या कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने कांग्रेस और विधायक देवेंद्र यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि वीडियो सही है तो पुलिस पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस समर्थक इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रचार बता रहे हैं।

प्रदर्शन को लेकर दर्ज हुआ मामला

इसी प्रदर्शन से जुड़े एक अन्य मामले में प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने, बिना अनुमति प्रदर्शन करने और कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिश के आरोप में सिविल लाइन थाना पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई और निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। मामले की जांच जारी है।

राजनीतिक विवाद और बढ़ने के आसार

वायरल वीडियो के सामने आने के बाद यह मामला केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। अब कुर्ता फाड़ने के आरोप और वीडियो की सत्यता को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

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Published on:

06 Jun 2026 12:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / पुलिस ने नहीं, खुद फाड़ा था कुर्ता! भिलाई MLA देवेंद्र यादव के वायरल VIDEO पर उठा सवाल

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