पुलिस ने नहीं, खुद फाड़ा था कुर्ता! भिलाई MLA देवेंद्र यादव के वायरल VIDEO पर उठा सवाल

Devendra Yadav Viral Video: नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विरोध प्रदर्शन के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव एक नए विवाद के केंद्र में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान जिस कुर्ते को पुलिस द्वारा फाड़े जाने का आरोप लगाया गया था, उसे विधायक स्वयं फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने मामले को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।