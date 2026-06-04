‘छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो’, छात्रों के लिए सड़क पर उतरे देवेंद्र यादव का फटा कुर्ता, देखें Video

NEET Paper Leak Protest(photo-patrika)
NEET Paper Leak Protest: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में NEET, SSC, CUET और CBSE बोर्ड परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस आंदोलन में शामिल हुए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली।
प्रदर्शन में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है। उनका कहना था कि लाखों छात्रों को न्याय दिलाने के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी और युवाओं की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले समझाइश देने का प्रयास किया। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और आगे बढ़ने लगे। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछारों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और नारेबाजी जारी रखी।
जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। मौके पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया।
स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई NSUI कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थक घायल हो गए। प्रदर्शन में मौजूद विधायक देवेंद्र यादव भी धक्का-मुक्की के दौरान प्रभावित हुए और उनका कुर्ता फट गया। घायल कार्यकर्ताओं को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि NEET, SSC, CUET और अन्य परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक और धांधली के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर बना रहे। कांग्रेस और NSUI नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
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