‘छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो’, छात्रों के लिए सड़क पर उतरे देवेंद्र यादव का फटा कुर्ता, देखें Video

NEET Paper Leak Protest: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में NEET, SSC, CUET और CBSE बोर्ड परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस आंदोलन में शामिल हुए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली।