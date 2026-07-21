Bilaspur News: मेरे गुरू माता को मार डाला, धान के खेत में मिली किन्नर की डेडबॉडी, साथियों ने की फांसी की मांग

जानकारी के अनुसार सकरी क्षेत्र के हाईवे से एक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब धान के खेत में संदिग्ध लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। वहीं शव की पहचान किन्नर तनु खान के रूप में की। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि सकरी क्षेत्र में रहने वाली किन्नर तनु खान सोमवार रात अपनी एक साथी किन्नर के साथ हाईवे की ओर गई थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद तनु घर नहीं लौटी।