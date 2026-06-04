NEET पेपर लीक पर फूटा NSUI-छात्रों का गुस्सा, सांसद आवास घेराव में चली लाठियां, विधायक के फटे कपड़े, Video वायरल

NSUI Protest in Bilaspur: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में NEET पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में मंगलवार को NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र और युवा सांसद तोखन साहू के आवास का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। छात्रों ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा।