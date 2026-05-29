NEET Controversy: ‘गृह मंत्रालय निकम्मा है’, NEET विवाद पर भूपेश बघेल का केंद्र पर तीखा वार

NEET Controversy: नीट पेपर लीक और 21 जून को होने वाली परीक्षा में वायुसेना के इस्तेमाल की खबरों को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने अपने एक्स पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत सरकार ने खुद मान लिया है कि गृह मंत्रालय पूरी तरह निकम्मा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब अपनी ही पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए परीक्षा जैसी प्रक्रिया में वायुसेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।