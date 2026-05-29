Chhattisgarh Congress: TS सिंहदेव पर BJP का पोस्ट, भूपेश बघेल भड़के- “हाईकमान बोलता तो आज इस्तीफा दे दिया होता”

बीजेपी की इस पोस्ट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हाईकमान के फैसले का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम केवल भ्रम और नफरत फैलाना है। भूपेश बघेल ने कहा, “जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना था, उसी दिन से यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या मैं ढाई साल बाद पद छोड़ दूंगा। मेरा हमेशा एक ही जवाब था कि जिस दिन हाईकमान कहेगा, उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन पांच साल तक ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला। पार्टी जिसे जहां जिम्मेदारी देती है, वही काम करता है। मुझे राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और मैं वही निभा रहा हूं।”