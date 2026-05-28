Ghumka Nagar Panchayat chunav: भूपेश बघेल और रमन सिंह आज दिखाएंगे दम, बीजेेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर

पहली बार हो रहे इस नगर पंचायत चुनाव को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रतिष्ठा का सवाल मानकर चल रही हैं। प्रत्याशियों के नामांकन के बाद से दोनों दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव को चुनाव का संयोजक बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू को चुनाव संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों दल लगातार जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं और घर-घर प्रचार अभियान चला रहे हैं। स्थानीय नेताओं के साथ-साथ प्रदेश स्तर के नेताओं की सभाओं ने भी चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है।