पत्नी को जबरन गौमांस खिलाया! राजनांदगांव में धर्म परिवर्तन पर मचा बवाल, पीड़ित ने CM-PM से लगाई गुहार

पीड़ित सांवत राम बंजारे ने बताया कि वर्ष 1996 में उनकी पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। इलाज के दौरान उनका संपर्क इंडियन फुल गोस्पल मिशन नामक संस्था से हुआ। संस्था से जुड़े लोगों ने उनकी आर्थिक और सामाजिक मदद करने का भरोसा दिलाया और दावा किया कि उनकी पत्नी प्रभु ईशु की कृपा से स्वस्थ हुई हैं। इसके बाद उन पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया।