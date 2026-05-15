खैरागढ़ में शराब खरीदने का नया फॉर्मूला- जल्दी चाहिए तो जेब ढीली करो! ग्राहकों ने खोली पोल

Chhattisgarh liquor shop: खैरागढ़ की सरकारी शराब दुकान एक बार फिर विवादों में है। ग्राहकों का आरोप है कि यहां निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे लेकर शराब बेची जा रही है और जल्दी शराब पाने के लिए “अतिरिक्त पैसे” देना एक तरह का अलिखित नियम बन गया है। दुकान के बाहर अव्यवस्था, लंबी कतारें, धक्का-मुक्की और सुरक्षा व्यवस्था की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मामले को लेकर अब आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।