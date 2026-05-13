Chhattisgarh Police Transfer: मोहला-मानपुर में पुलिस ट्रांसफर, कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने कई थाना प्रभारियों, निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जिले के अलग-अलग थानों और चौकियों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत करना, अपराध नियंत्रण में तेजी लाना और पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। नई पोस्टिंग के बाद अधिकारियों से बेहतर समन्वय और जनता को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।