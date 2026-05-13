Chhattisgarh Police Transfer: मोहला-मानपुर में पुलिस ट्रांसफर, कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

CG Police Transfer(photo-patrika)
Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने कई थाना प्रभारियों, निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जिले के अलग-अलग थानों और चौकियों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत करना, अपराध नियंत्रण में तेजी लाना और पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। नई पोस्टिंग के बाद अधिकारियों से बेहतर समन्वय और जनता को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जारी आदेश के मुताबिक, मोहला थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चंद्रा को अब मानपुर थाना की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गोटाटोला में पदस्थ निरीक्षक संदीप टोप्पो को मोहला थाना प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह निरीक्षक संजय कुमार यादव को खड़गांव से सीतागांव थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ किया गया है।
मदनवाड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक खोमन सिंह भंडारी को गोटाटोला थाना भेजा गया है। वहीं सीतागांव में पदस्थ निरीक्षक सुशील त्रिपाठी को कोहका थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार नेताम को कोहका से पाटनखास चौकी प्रभारी बनाया गया है।
इसके अलावा उपनिरीक्षक गणेशाराम यादव को पाटनखास से खड़गांव थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। रक्षित केंद्र मोहला में पदस्थ उपनिरीक्षक नवल साय को मदनवाड़ा थाना प्रभारी बनाया गया है। विभाग ने अधिकारियों की कार्यशैली और अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किए हैं।
पुलिस विभाग द्वारा किए गए इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नई पोस्टिंग के बाद थानों में बेहतर समन्वय देखने को मिलेगा और अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी। पुलिस विभाग का फोकस अब कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।
जिले में लगातार बदलती सुरक्षा चुनौतियों और अपराध की घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों का मानना है कि नए प्रभारी अपने क्षेत्रों में बेहतर निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, जिससे जनता को बेहतर पुलिसिंग का लाभ मिलेगा।
प्रशासनिक बदलाव के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि जिले में पुलिस व्यवस्था और अधिक सक्रिय होगी। साथ ही अपराधों पर नियंत्रण और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान में भी सुधार देखने को मिलेगा।
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