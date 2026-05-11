Truck Accident: खैरागढ़-डोंगरगढ़ मुख्य मार्ग पर लापरवाही बनी जानलेवा, डंपर से टकराने से एक की मौत

Truck Accident: डोंगरगढ़ के ग्राम अछोली में खैरागढ़-डोंगरगढ़ मुख्य मार्ग पर खड़े डंपर के कारण लगातार दूसरे दिन भी बड़ा सडक़ हादसा हो गया। इन घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। बीती रात पहले हादसे में कार क्रमांक सीजी 08 बीजी 2127 सडक़ किनारे खड़े डंपर (सीजी 08 एआर 9963) से पीछे से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कार चालक विजय पटेल की मौके पर ही मौत हो गई।