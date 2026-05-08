8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के नाम पर 21 लाख की ठगी! समिति से किया बड़ा फर्जीवाड़ा, जानें पूरा मामला

Pradeep Mishra Katha Fraud: राजनांदगांव जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा कराने के नाम पर 21 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है।

3 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

May 08, 2026

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के नाम पर 21 लाख की ठगी! समिति से किया बड़ा फर्जीवाड़ा, जानें पूरा मामला(photo-patrika)

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के नाम पर 21 लाख की ठगी! समिति से किया बड़ा फर्जीवाड़ा, जानें पूरा मामला(photo-patrika)

Pradeep Mishra Katha Fraud: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रसिद्ध शिव पुराण कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराने के नाम पर 21 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। भोलेनाथ सेवा समिति अंबागढ़ चौकी के पदाधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम हालेकोसा निवासी दिनेश साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोप है कि आरोपी ने समिति को भरोसे में लेकर शिव पुराण कथा आयोजन का वादा किया और दो किश्तों में 21 लाख रुपये नगद ले लिए। बाद में पता चला कि बताई गई तारीखों में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा झारखंड के रांची में आयोजित थी।

Pradeep Mishra Katha Fraud: कथा आयोजन के नाम पर लिया 21 लाख रुपए

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, भोलेनाथ सेवा समिति अंबागढ़ चौकी के अध्यक्ष दीपचंद रजक सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम हालेकोसा निवासी दिनेश साहू ने दावा किया था कि वह 8 से 14 मई 2026 तक अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा आयोजित करवाएगा। इसी भरोसे में समिति ने आरोपी को 24 फरवरी और 11 मार्च 2026 को दो किश्तों में कुल 21 लाख रुपये दिए।

चेक नहीं, नगद में मांगे गए पैसे

समिति पदाधिकारियों के अनुसार आरोपी ने विशेष रूप से कहा था कि राशि चेक से नहीं बल्कि नगद दी जाए। इसके बाद समिति ने पहली किश्त में 5 लाख और दूसरी किश्त में 16 लाख रुपये आरोपी को सौंप दिए। समिति को भरोसा था कि कथा आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

पूरे क्षेत्र में शुरू कर दिया था प्रचार

दिनेश साहू के भरोसे के बाद समिति ने कथा आयोजन की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी थीं। आयोजन को भव्य बनाने के लिए बैनर, पोस्टर, पंपलेट और रसीद बुक छपवाई गईं। इसके साथ ही क्षेत्रभर में आमंत्रण पत्र वितरित कर प्रचार-प्रसार किया गया। समिति ने प्रशासन को भी कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना दे दी थी। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष सहित राज्य सरकार के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को भी कथा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था।

टीवी चैनल से खुला फर्जीवाड़े का राज

समिति पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ दिनों बाद टीवी चैनलों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि 5 से 11 मई तक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा रांची, झारखंड में आयोजित है। इसके बाद समिति को शक हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

सच्चाई जानने सीहोर पहुंचे पदाधिकारी

मामले की पुष्टि करने के लिए समिति के अध्यक्ष दीपचंद रजक, सचिव लोकेश सिंह और अन्य सदस्य 6 अप्रैल 2026 को मध्यप्रदेश के सीहोर स्थित गोपेश्वर धाम पहुंचे। पदाधिकारियों का आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उनकी मुलाकात पंडित प्रदीप मिश्रा से नहीं कराई। जब उन्होंने कथा आयोजन के संबंध में कार्यालय में जानकारी ली तो पता चला कि अंबागढ़ चौकी में कथा आयोजन के लिए एक रुपया भी जमा नहीं कराया गया था।

समिति को गुमराह करने का आरोप

समिति पदाधिकारियों का कहना है कि आरोपी दिनेश साहू ने कथा आयोजन की झूठी तारीख बताकर उन्हें गुमराह किया और पैसे खुद रख लिए। सीहोर से लौटने के बाद समिति के सदस्य आरोपी के गांव हालेकोसा पहुंचे, जहां उसने बाद में पैसे लौटाने का आश्वासन दिया। लेकिन रकम वापस नहीं मिलने पर मामला पुलिस तक पहुंचा।

आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

छुरिया पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी दिनेश साहू के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और पैसों के लेनदेन सहित अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

श्रद्धा के नाम पर ठगी से लोगों में नाराजगी

इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है। लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों और श्रद्धा के नाम पर इस तरह की ठगी बेहद शर्मनाक है। समिति पदाधिकारियों ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरी रकम वापस दिलाने की मांग की है।

कौन हैं पंडित प्रदीप मिश्रा?

प्रदीप मिश्रा देशभर में शिव पुराण कथा वाचन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कथाओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और कई राज्यों में उनके धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 May 2026 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के नाम पर 21 लाख की ठगी! समिति से किया बड़ा फर्जीवाड़ा, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Hookah Party Raid: फार्म हाउस में देर रात चल रही थी हुक्का पार्टी, पुलिस रेड से मचा हड़कंप, 6 गिरफ्तार

हुक्का पार्टी में 6 युवक गिरफ्तार (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

पद्मश्री फुलबासन का अपहरण का प्रयास करने वाले पांच गिरफ्तार, महिला समूह फंड में टेंडर दिलाने रची गई थी साजिश

पद्मश्री फुलबासन का अपहरण का प्रयास करने वाले पांच गिरफ्तार, महिला समूह फंड में टेंडर दिलाने रची गई थी साजिश
newsupdate

Wild boar attacks: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सुअर का हमला, 8 लोग गंभीर रूप से घायल

Wild boar attacks: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सुअर का हमला, 8 लोग गंभीर रूप से घायल
राजनंदगांव

CG Job: नौकरी का सुनहरा अवसर, 794 पदों पर भर्ती के रोजगार मेला, जल्दी करें आवेदन

CG Job: नौकरी का सुनहरा अवसर, 794 पदों पर भर्ती के रोजगार मेला, जल्दी करें आवेदन
राजनंदगांव

BREAKING: पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के अपहरण की कोशिश, हाथ-मुंह बांधकर कार में ले गई, तीन संदिग्ध गिरफ्तार

Phoolbasan Bai kidnap
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.