पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के नाम पर 21 लाख की ठगी! समिति से किया बड़ा फर्जीवाड़ा, जानें पूरा मामला

दिनेश साहू के भरोसे के बाद समिति ने कथा आयोजन की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी थीं। आयोजन को भव्य बनाने के लिए बैनर, पोस्टर, पंपलेट और रसीद बुक छपवाई गईं। इसके साथ ही क्षेत्रभर में आमंत्रण पत्र वितरित कर प्रचार-प्रसार किया गया। समिति ने प्रशासन को भी कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना दे दी थी। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष सहित राज्य सरकार के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को भी कथा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था।