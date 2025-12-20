Pandit Pradeep Mishra: पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पैसों को लेकर विवाद, मचा हड़कंप पुलिस ने कराया शांत

नगपुरा में 17 से 21 दिसंबर तक शिवमहापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार रात को टेंट हाउस संचालक और आयोजन समिति के बीच भुगतान को लेकर विवाद सामने आया। टेंट लगाने वालों का कहना था कि तय समय पर उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वे ट्रांसपोर्ट और मजदूरी का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।