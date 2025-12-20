20 दिसंबर 2025,

शनिवार

भिलाई

Pandit Pradeep Mishra: पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पैसों को लेकर विवाद, मचा हड़कंप पुलिस ने कराया शांत

Pandit Pradeep Mishra: रोजना रात में पैसों के लेकर विवाद की स्थिति बन रही है। शुक्रवार की रात भी इसी तरह डोम उखाड़ने को लेकर बात हुई। बाद में इसे किसी तरह रोक लिया गया।

भिलाई

image

Love Sonkar

Dec 20, 2025

Pandit Pradeep Mishra: पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पैसों को लेकर विवाद, मचा हड़कंप पुलिस ने कराया शांत

पंडित प्रदीप मिश्रा (Photo Patrika)

Pandit Pradeep Mishra: दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में आयोजित पं. प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा के दौरान शनिवार को आयोजन समिति और टेंट हाउस संचालक के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि टेंट हाउस संचालक ने पंडाल उखाड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया और कथा को जारी रखवाया। पुलिस की तत्परता से स्थिति को संभाल लिया गया।

पैसों को लेकर हुआ विवाद

आयोजन समिति और टेंट हाउस संचालक के बीच रोजना रात में पैसों के लेकर विवाद की स्थिति बन रही है। शुक्रवार की रात भी इसी तरह डोम उखाड़ने को लेकर बात हुई। बाद में इसे किसी तरह रोक लिया गया। शनिवार को सुबह से ही समिति और टेंट हाउस संचालक के बीच पैसों को लेकर फिर विवाद हुआ।

जिसके बाद टेंट हाउस वाले डोम उखाड़ने पहुंच गए। मौके पर तैनात एएसपी पद्मश्री, हेम प्रकाश नायक ने मोर्चा संभाला और टेंट उखाड़ने से रोक दिया। कथा को सुचारू रूप से संचालित करवाया।

17 से 21 दिसंबर तक शिवमहापुराण कथा का आयोजन

नगपुरा में 17 से 21 दिसंबर तक शिवमहापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार रात को टेंट हाउस संचालक और आयोजन समिति के बीच भुगतान को लेकर विवाद सामने आया। टेंट लगाने वालों का कहना था कि तय समय पर उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वे ट्रांसपोर्ट और मजदूरी का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।

विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि कथा शुरू होने के बाद किसी भी हालत में टेंट नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इससे भगदड़ जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और फिलहाल टेंट हटाने पर रोक लगा दी।

20 Dec 2025 05:11 pm

20 Dec 2025 05:10 pm

भिलाई

