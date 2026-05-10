Durg Truck Fire: कोयला लोड ट्रक में लगी भीषण आग! टोल नाके के पास मची अफरा-तफरी, जानें पूरा मामला

Durg Truck Fire: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुम्हारी टोल नाके के पास कोयले से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। चलते ट्रक से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।