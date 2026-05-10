Durg Truck Fire: कोयला लोड ट्रक में लगी भीषण आग! टोल नाके के पास मची अफरा-तफरी, जानें पूरा मामला(photo-patrika)
Durg Truck Fire: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुम्हारी टोल नाके के पास कोयले से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। चलते ट्रक से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
जानकारी के अनुसार रविवार सुबह कुम्हारी टोल नाके के पास गुजर रहे एक ट्रक में भरे कोयले से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते ट्रक के डाले में आग की लपटें उठने लगीं। हाईवे पर चलते वाहन और आसपास मौजूद लोगों ने जब ट्रक से धुआं उठता देखा तो तुरंत चालक को इसकी जानकारी दी। चालक ने तत्काल ट्रक को सड़क किनारे रोका।
घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग तेजी से कोयले के बीच फैल रही थी, जिससे स्थिति गंभीर होती जा रही थी। दमकल कर्मियों ने बिना समय गंवाए ट्रक के ऊपर चढ़कर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। पानी की बौछार और लगातार प्रयासों के बाद आग को फैलने से रोका गया।
कोयले में लगी आग को बुझाना आसान नहीं था, क्योंकि अंदरूनी हिस्सों में सुलगन लगातार बनी हुई थी। दमकल कर्मियों ने काफी देर तक पानी डालकर आग को पूरी तरह नियंत्रित किया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो आग और भी भयावह रूप ले सकती थी।
फिलहाल ट्रक में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक गर्मी या तकनीकी कारणों की वजह से कोयले में आग सुलग सकती है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।
राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ट्रक चालक और आसपास मौजूद लोग समय रहते सुरक्षित दूरी पर चले गए थे। हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई।
प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान के बीच आगजनी की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। खासकर कोयला, पेट्रोलियम और ज्वलनशील सामग्री से जुड़े वाहनों में आग लगने की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में लंबे सफर के दौरान भारी वाहनों की नियमित जांच और सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी हैं।
अग्निशमन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सफर के दौरान वाहनों की तकनीकी स्थिति की नियमित जांच करें। साथ ही ज्वलनशील सामग्री लेकर चलने वाले वाहनों में अतिरिक्त सावधानी बरतें ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
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