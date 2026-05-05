दुर्ग में सूने मकान को बनाया निशाना! स्क्रैप व्यापारी के घर लाखों की चोरी, गहने-नकदी ले उड़े चोर

दुर्ग पुलिस प्रवक्ता सत्य प्रकाश तिवारी के अनुसार, शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नकबजनी और चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्रवासियों में डर और आक्रोश का माहौल है। लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।