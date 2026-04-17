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CG Police News: पुलिसकर्मी ने अपराधी का जन्मदिन मनाया, वीडियो वायरल होते ही सस्पेंड

CG Police News: दुर्ग जिले में एक पुलिस आरक्षक का अपराधी के साथ जन्मदिन मनाते हुए वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

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दुर्ग

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Shradha Jaiswal

Apr 17, 2026

CG Police News: पुलिसकर्मी ने अपराधी का जन्मदिन मनाया, वीडियो वायरल होते ही सस्पेंड(photo-patrika)

CG Police News: पुलिसकर्मी ने अपराधी का जन्मदिन मनाया, वीडियो वायरल होते ही सस्पेंड(photo-patrika)

CG Police News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। छावनी थाना में पदस्थ एक आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक जिलाबदर बदमाश के साथ जन्मदिन मनाते नजर आ रहा है। वीडियो सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया।

CG Police News: जिलाबदर बदमाश के साथ केक काटते दिखा आरक्षक

मिली जानकारी के अनुसार, आरक्षक नितिन सिंह राजपूत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कुख्यात बदमाश शेख अब्बास खान के साथ केक काटते दिखाई दे रहा है। वीडियो में आरोपी का भांजा भी मौजूद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शेख अब्बास खान पहले ड्रग्स से जुड़े मामलों में जेल जा चुका है और उस पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं।

वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया संज्ञान

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। अधिकारियों ने इसे अनुशासनहीनता और आपराधिक तत्वों से संदिग्ध संबंध का मामला मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की।

डीआईजी विजय अग्रवाल ने किया निलंबन

मामले में Vijay Agarwal ने सख्त रुख अपनाते हुए आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षक का आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण की श्रेणी में आता है।

पुलिस विभाग की छवि पर उठे सवाल

इस घटना के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और आंतरिक अनुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। आदेश में उल्लेख किया गया है कि इस तरह का व्यवहार पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाता है और जनता के बीच गलत संदेश देता है।

रक्षित केंद्र में अटैच, जांच जारी

कार्रवाई के तहत आरक्षक को निलंबित कर रक्षित केंद्र दुर्ग से अटैच किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उसे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। फिलहाल, पुलिस विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और आगे और कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। इस कार्रवाई को विभाग द्वारा स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों के किसी भी आपराधिक तत्व से संबंध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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Published on:

17 Apr 2026 12:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG Police News: पुलिसकर्मी ने अपराधी का जन्मदिन मनाया, वीडियो वायरल होते ही सस्पेंड

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