CG Police News: पुलिसकर्मी ने अपराधी का जन्मदिन मनाया, वीडियो वायरल होते ही सस्पेंड

कार्रवाई के तहत आरक्षक को निलंबित कर रक्षित केंद्र दुर्ग से अटैच किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उसे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। फिलहाल, पुलिस विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और आगे और कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। इस कार्रवाई को विभाग द्वारा स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों के किसी भी आपराधिक तत्व से संबंध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।