Census 2027: पहले मकानों की गिनती, फिर लोगों की गणना… दो चरणों में होगी प्रक्रिया, 15 साल बाद डिजिटल सर्वे की शुरुआत

Census 2027: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आगामी जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। करीब 15 साल बाद होने वाली इस जनगणना को इस बार पूरी तरह डिजिटल रूप में आयोजित किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया को अधिक सटीक, पारदर्शी और तेज बनाया जा सके। प्रशासन ने इसे दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई है।