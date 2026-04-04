व्हाट्सएप पर हुई अश्लील ब्लैकमेलिंग! फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर महिला को बदनाम काने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता से व्हाट्सएप पर संपर्क किया और उसे अश्लील तस्वीरें भेजनी शुरू कर दीं। इसके बाद उसने पीड़िता की तस्वीरों को एडिट कर आपत्तिजनक रूप में तैयार किया और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी लगातार पीड़िता को अशोभनीय और अभद्र मैसेज भेजता रहा। उसने न केवल धमकी दी बल्कि कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, जिससे पीड़िता को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।