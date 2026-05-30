CM साय दुर्ग को देंगे करोड़ों की सौगात! 259 करोड़ के विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, नई परियोजनाओं पर भी लगेगी मुहर

Vishnu Deo Sai Durg Visit: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार 31 मई को दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शहर और आसपास के क्षेत्रों के विकास से जुड़े 259 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 191 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी रहेगी। मुख्यमंत्री का यह दौरा दुर्ग शहर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए अधोसंरचना, स्वच्छता, यातायात और खेल सुविधाओं से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को गति मिलने की उम्मीद है।