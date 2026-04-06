30 अप्रैल तक भरें संपत्तिकर, वरना 17% सरचार्ज तय, बिना पेनल्टी टैक्स जमा करने का आखिरी मौका…

निगम प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक लोगों की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी टैक्स काउंटर खोला जा रहा है। शनिवार और रविवार को शासकीय अवकाश होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग निगम कार्यालय पहुंचे और अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। निगम प्रशासन ने कहा है कि समय पर कर का भुगतान न केवल आपको दंडात्मक कार्यवाही से बचाता है, बल्कि शहर की बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति देने में भी सहायक होता है।