10वीं-12वीं रिजल्ट बिगड़ने का बड़ा कारण… 250 शिक्षकों के ट्रांसफर से पढ़ाई पर पड़ा असर, दुर्ग में बच्चों को लगा झटका

Chhattisgarh Board Result: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के इस बार अपेक्षित परिणाम नहीं आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। खराब प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा ने प्राचार्यों की बैठक लेकर स्थिति का आकलन किया और कमजोर परिणाम देने वाले स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा। बैठक में शिक्षण व्यवस्था, पढ़ाई की गुणवत्ता और स्कूलों में संसाधनों की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई, ताकि आगामी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।