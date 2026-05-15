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Employment Fair: दुर्ग में 22 मई को रोजगार मेला, 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक के उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका

Chhattisgarh Employment Registration: दुर्ग में 22 मई को आयोजित जिला स्तरीय रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 10 नियोजक 2,347 तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करेंगे।

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दुर्ग

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Laxmi Vishwakarma

May 15, 2026

Employment Fair

दुर्ग में 22 मई को रोजगार मेला (photo source- Patrika)

Employment Fair: दुर्ग में आगामी 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र और छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीएसआईटी) के संयुक्त तत्वावधान में शिवाजी नगर स्थित सीएसआईटी परिसर में होगा। इस मेले के माध्यम से क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। मेले में विभिन्न क्षेत्रों के 10 नियोजक भाग लेंगे और कुल 2,347 तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और रोजगार पंजीयन अनिवार्य है।

Employment Fair: कलेक्टर के निर्देशानुसार

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार दुर्ग जिले में आगामी 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग और छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीएसआईटी) के संयुक्त तत्वावधान में शिवाजी नगर स्थित सीएसआईटी परिसर में आयोजित होगा। इस मेले का उद्देश्य क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर प्रदान करना है।

भर्ती और योग्यता

जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक के अनुसार, इस मेले में 10 नियोजकों द्वारा कुल 2,347 तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पदों के लिए पात्रता इस प्रकार है: 10वीं और 12वीं पास,
स्नातक एवं स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्नातक, मेडिकल क्षेत्र: एमबीबीएस, बीएएमएस, नर्सिंग (जीएनएम/एएनएम), पैरामेडिकल डिप्लोमा। इच्छुक आवेदक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य है।

जानकारी का स्रोत: अधिक जानकारी के लिए आवेदक रोजगार विभाग की वेबसाइट www.erojgar.cg.gov.in या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी मालवीय नगर चौक स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग में सीधे संपर्क कर सकते हैं।

Employment Fair: मेला में शामिल होने के लिए सुझाव:

सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी साथ रखें।
नियोक्ताओं पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए प्रभावी बायोडाटा तैयार करें।
साक्षात्कार के लिए पूरी तरह तैयार रहें।
कंपनियों और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त करें।

यह रोजगार मेला युवाओं के लिए करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अवसर साबित होगा।

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Published on:

15 May 2026 11:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / Employment Fair: दुर्ग में 22 मई को रोजगार मेला, 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक के उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका

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