CG News: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बढ़ाया परीक्षा शुल्क, सत्र 2026–27 से लागू

CG News: हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा: रायपुर. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाओं से जुड़े शुल्कों में बढ़ोतरी कर दी है। यह वृद्धि आगामी शैक्षणिक सत्र 2026–27 से लागू होगी। मंडल ने परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षा से पहले और बाद में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित शुल्कों में भी इजाफा किया है। माशिमं ने यह निर्णय वित्त समिति एवं कार्यपालिका समिति की अक्टूबर और दिसंबर में हुई बैठकों के आधार पर लिया है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा शुल्क में आखिरी बार वर्ष 2021 के बाद अब बढ़ोतरी की गई है।