No Flex Zone: राजधानी की इन सड़कों पर बैनर-फ्लैक्स प्रतिबंधित, नगर निगम का बड़ा फैसला

अब इन मार्गों पर सड़क डिवाइडर, बिजली के खंभों, पेड़ों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर या अस्थायी विज्ञापन लगाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल फ्लैक्स हटाने की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि इस फैसले से शहर की सड़कों पर अव्यवस्था कम होगी और रायपुर की साफ-सुथरी और सुव्यवस्थित पहचान मजबूत होगी।