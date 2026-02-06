6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

कांग्रेस संगठन में अंदरूनी कलह, पार्टी नेत्री ने दिया इस्तीफा, बैज को लिखा पत्र…

Nivedita Chatterjee Resign: टैगोर नगर निवासी प्रदेश कांग्रेस सचिव निवेदिता चटर्जी ने 11 वर्षों तक उपेक्षा और जिम्मेदारी न मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 06, 2026

कांग्रेस नेत्री ने दिया इस्तीफा (photo source- Patrika)

कांग्रेस नेत्री ने दिया इस्तीफा (photo source- Patrika)

Nivedita Chatterjee Resign: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सामने आया है। टैगोर नगर की रहने वाली स्टेट कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी निवेदिता चटर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट दीपक बैज को एक लेटर लिखकर अपना इस्तीफा दिया।

Nivedita Chatterjee Resign: लंबे समय से उपेक्षा का आरोप

अपने इस्तीफे में निवेदिता चटर्जी ने पार्टी संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि वह पिछले 11 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो कोई ठोस ज़िम्मेदारी दी गई और न ही आगे बढ़ने का कोई मौका दिया गया।

निवेदिता चटर्जी ने पत्र में बताया कि वह 2014 से PCC सेक्रेटरी के पद पर थीं। इस दौरान उनके साथ काम करने वाले कई नेता आगे बढ़े और संगठन में ऊंचे पदों पर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहीं तक सीमित रखा गया।

कांग्रेस संगठन के लिए बड़ा संकेत

Nivedita Chatterjee Resign: अपने इस्तीफे में उन्होंने यह भी लिखा कि उनसे पहले कई नेता ब्लॉक प्रेसिडेंट, MLA और MP बने और बाद में स्टेट प्रेसिडेंट जैसे टॉप पदों पर पहुंचे। दीपक बैज का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा कि उन्होंने भी इसी तरह तरक्की की, लेकिन वह खुद कई सालों तक सेक्रेटरी के पद पर रहीं।

निवेदिता चटर्जी का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस संगठन के अंदर असंतोष की खबरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। उनका इस्तीफा पार्टी के अंदर की कलह और असंतुलन की ओर इशारा करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 06:01 pm

Published on:

06 Feb 2026 06:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कांग्रेस संगठन में अंदरूनी कलह, पार्टी नेत्री ने दिया इस्तीफा, बैज को लिखा पत्र…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

No Flex Zone: राजधानी की इन सड़कों पर बैनर-फ्लैक्स प्रतिबंधित, नगर निगम का बड़ा फैसला

बैनर-फ्लैक्स प्रतिबंधित (photo source- Patrika)
रायपुर

National Tagore Fellowship: छत्तीसगढ़ के अशोक तिवारी को नेशनल टैगोर फेलोशिप, राज्य के बने पहले रिसर्चर

नेशनल टैगोर फेलोशिप (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में भी गहराता गेमिंग का जाल, वर्चुअल दुनिया में खो रहे बच्चे, बढ़ रही चिंता

गेमिंग लत के साइड इफेक्ट (photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG Dhan Kharidi: धान घोटाले को दबाने पानी का इस्तेमाल, वीडियो वायरल होते ही खरीद केंद्र से हटाए गए 4 कर्मचारी

धान खरीदी केंद्र के 4 कर्मचारी हटाए गए (photo source- Patrika)
रायपुर

Rape Case: राजधानी में दरिंदगी! 8 साल की मासूम के साथ युवक ने की हैवानियत, खाना खिलाने के बहाने किया दुष्कर्म

फाइल फोटो
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.