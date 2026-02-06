कांग्रेस संगठन में अंदरूनी कलह, पार्टी नेत्री ने दिया इस्तीफा, बैज को लिखा पत्र…

कांग्रेस नेत्री ने दिया इस्तीफा (photo source- Patrika)
Nivedita Chatterjee Resign: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सामने आया है। टैगोर नगर की रहने वाली स्टेट कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी निवेदिता चटर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट दीपक बैज को एक लेटर लिखकर अपना इस्तीफा दिया।
अपने इस्तीफे में निवेदिता चटर्जी ने पार्टी संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि वह पिछले 11 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो कोई ठोस ज़िम्मेदारी दी गई और न ही आगे बढ़ने का कोई मौका दिया गया।
निवेदिता चटर्जी ने पत्र में बताया कि वह 2014 से PCC सेक्रेटरी के पद पर थीं। इस दौरान उनके साथ काम करने वाले कई नेता आगे बढ़े और संगठन में ऊंचे पदों पर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहीं तक सीमित रखा गया।
Nivedita Chatterjee Resign: अपने इस्तीफे में उन्होंने यह भी लिखा कि उनसे पहले कई नेता ब्लॉक प्रेसिडेंट, MLA और MP बने और बाद में स्टेट प्रेसिडेंट जैसे टॉप पदों पर पहुंचे। दीपक बैज का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा कि उन्होंने भी इसी तरह तरक्की की, लेकिन वह खुद कई सालों तक सेक्रेटरी के पद पर रहीं।
निवेदिता चटर्जी का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस संगठन के अंदर असंतोष की खबरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। उनका इस्तीफा पार्टी के अंदर की कलह और असंतुलन की ओर इशारा करता है।
