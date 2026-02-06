कांग्रेस संगठन में अंदरूनी कलह, पार्टी नेत्री ने दिया इस्तीफा, बैज को लिखा पत्र…

Nivedita Chatterjee Resign: अपने इस्तीफे में उन्होंने यह भी लिखा कि उनसे पहले कई नेता ब्लॉक प्रेसिडेंट, MLA और MP बने और बाद में स्टेट प्रेसिडेंट जैसे टॉप पदों पर पहुंचे। दीपक बैज का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा कि उन्होंने भी इसी तरह तरक्की की, लेकिन वह खुद कई सालों तक सेक्रेटरी के पद पर रहीं।