बस्तर का तुलसीदास… 14 साल की तपस्या से जन्मी हल्बी रामायण, राष्ट्रपति मुर्मू के सामने प्रदर्शित होगी अनूठी विरासत

आदिवासी जनजाति से संबंध रखने वाले कला और संस्कृति के क्षेत्र में रामङ्क्षसह ठाकुर का योगदान अंतरराष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहा है। बीते तीन दशकों से वे बस्तर की आदिवासी जीवनशैली, संस्कृति और सामाजिक परिवेश को अपने कैमरे और कूची से सहेजते रहे। ओडिशा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई विश्वविद्यालयों में उनके कार्यों पर शोध भी किए जा चुके हैं। हल्बी रामायण और हल्बी श्रीमद्भागवत के साथ-साथ ‘बस्तर की लोककथाएं’ (1990) और ‘छत्तीसगढ़ की लोककथाएं’ (2007) सहित उनकी कृतियां लोक साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।