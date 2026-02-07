Chhattisgarh Politics: निवेदिता चटर्जी के इस्तीफे पर पुरंदर मिश्रा का तंज, दीपक बैज की औकात पर उठाए सवाल

निवेदिता चटर्जी इस्तीफा मामला (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Politics: राज्य कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी निवेदिता चटर्जी ने शुक्रवार को एक लेटर लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्य अध्यक्ष दीपक बैज पर आरोप लगाया कि उन्होंने लंबे समय तक संगठन में उनकी अनदेखी की और उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। उनके इस कदम से राज्य में राजनीतिक हंगामा मच गया है।
BJP MLA पुरंदर मिश्रा ने निवेदिता चटर्जी के इस्तीफे पर कांग्रेस लीडरशिप की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दीपक बैज में किसी को सफल बनाने की काबिलियत नहीं है। कांग्रेस हमेशा मतलबी लोगों को प्राथमिकता देकर राजनीति करती है और आज तक राज्य की एग्जीक्यूटिव कमेटी भी नहीं बना पाई है।
विधायक मिश्रा ने निवेदिता चटर्जी को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें दीपक बैज के भरोसे नहीं रहना चाहिए और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो कहती है, वह कभी करती नहीं है।
Chhattisgarh Politics: पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की चाल, चरित्र और छवि पूरी तरह से दोगली है। जिसने कभी आलू से सोना निकालने जैसे दावे किए थे, उसे ट्रेनिंग क्यों दी जानी चाहिए? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है।
MLA मिश्रा ने कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपक बैज एग्जीक्यूटिव कमेटी न बना पाने की वजह से परेशान नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दीपक बैज को पहले ही बता दिया गया था कि कांग्रेस उनके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्हें कई मौके दिए गए, लेकिन हर बार नतीजा ज़ीरो रहा।
