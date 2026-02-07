7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Chhattisgarh Politics: निवेदिता चटर्जी के इस्तीफे पर पुरंदर मिश्रा का तंज, दीपक बैज की औकात पर उठाए सवाल

Purandar Mishra statement: भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं कि वे किसी को आगे बढ़ा सकें।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Feb 07, 2026

निवेदिता चटर्जी इस्तीफा मामला (photo source- Patrika)

निवेदिता चटर्जी इस्तीफा मामला (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: राज्य कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी निवेदिता चटर्जी ने शुक्रवार को एक लेटर लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्य अध्यक्ष दीपक बैज पर आरोप लगाया कि उन्होंने लंबे समय तक संगठन में उनकी अनदेखी की और उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। उनके इस कदम से राज्य में राजनीतिक हंगामा मच गया है।

Chhattisgarh Politics: भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा का तीखा हमला

BJP MLA पुरंदर मिश्रा ने निवेदिता चटर्जी के इस्तीफे पर कांग्रेस लीडरशिप की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दीपक बैज में किसी को सफल बनाने की काबिलियत नहीं है। कांग्रेस हमेशा मतलबी लोगों को प्राथमिकता देकर राजनीति करती है और आज तक राज्य की एग्जीक्यूटिव कमेटी भी नहीं बना पाई है।

बीजेपी ज्वाइन करने की दी नसीहत

विधायक मिश्रा ने निवेदिता चटर्जी को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें दीपक बैज के भरोसे नहीं रहना चाहिए और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो कहती है, वह कभी करती नहीं है।

कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर तंज

Chhattisgarh Politics: पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की चाल, चरित्र और छवि पूरी तरह से दोगली है। जिसने कभी आलू से सोना निकालने जैसे दावे किए थे, उसे ट्रेनिंग क्यों दी जानी चाहिए? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है।

प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कटाक्ष

MLA मिश्रा ने कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपक बैज एग्जीक्यूटिव कमेटी न बना पाने की वजह से परेशान नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दीपक बैज को पहले ही बता दिया गया था कि कांग्रेस उनके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्हें कई मौके दिए गए, लेकिन हर बार नतीजा ज़ीरो रहा।

Published on:

07 Feb 2026 03:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Politics: निवेदिता चटर्जी के इस्तीफे पर पुरंदर मिश्रा का तंज, दीपक बैज की औकात पर उठाए सवाल

फैक्ट्री में लगी आग का VIDEO आया सामने, ऑयल-केमिकल से भड़की लपटें, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

रायपुर में तार फैक्ट्री में लगी आग (photo source- Patrika)
रायपुर

जमानत के बाद ओडिशा के मलकानगिरी में रहेंगे कवासी लखमा, बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं?

CG liquor Scam, Kawasi Lakhma
रायपुर

बस्तर का तुलसीदास… 14 साल की तपस्या से जन्मी हल्बी रामायण, राष्ट्रपति मुर्मू के सामने प्रदर्शित होगी अनूठी विरासत

14 साल में बनी हल्बी रामायण आज राष्ट्रपति के समक्ष (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

मुख्यमंत्री साय ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश
रायपुर

डीजीसीए द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई गति

डीजीसीए द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई गति
