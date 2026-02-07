Chhattisgarh Politics: निवेदिता चटर्जी के इस्तीफे पर पुरंदर मिश्रा का तंज, दीपक बैज की औकात पर उठाए सवाल

Chhattisgarh Politics: पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की चाल, चरित्र और छवि पूरी तरह से दोगली है। जिसने कभी आलू से सोना निकालने जैसे दावे किए थे, उसे ट्रेनिंग क्यों दी जानी चाहिए? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है।