7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

फैक्ट्री में लगी आग का VIDEO आया सामने, ऑयल-केमिकल से भड़की लपटें, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

Raipur factory fire: दमकल और पुलिस की तत्परता से कोई जनहानि नहीं हुई। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 07, 2026

रायपुर में तार फैक्ट्री में लगी आग (photo source- Patrika)

रायपुर में तार फैक्ट्री में लगी आग (photo source- Patrika)

Raipur factory fire: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी से लगे उरकुरा इलाके में शनिवार दोपहर अचानक लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। उरला इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद कावेरी इंडस्ट्रीज में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग तेज़ी से फैली और फैक्ट्री के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री परिसर से उठते धुएं और आग की लपटों ने कर्मचारियों को दहशत में डाल दिया।

Raipur factory fire: लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील

आग की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। हालात की गंभीरता को देखते हुए, फैक्ट्री को तुरंत खाली करा लिया गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि समय पर लोगों को निकालने से एक बड़ा हादसा टल गया।

चश्मदीदों के मुताबिक, फैक्ट्री से अचानक धुआं निकला और कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई। फैक्ट्री में तार, तेल, केमिकल और दूसरी आग पकड़ने वाली चीजें होने की वजह से आग तेजी से फैल गई।

फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। ​​फायरफाइटर्स को आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

मामले की विस्तृत जांच की जा रही

Raipur factory fire: शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट लग रही है, हालांकि ऑफिशियल कन्फर्मेशन जांच पूरी होने के बाद ही होगी। आग से फैक्ट्री में रखे कच्चे माल और मशीनरी को नुकसान हुआ है, जिसका अभी असेसमेंट किया जा रहा है।

घटना के समय, आस-पास की फैक्ट्रियों के बड़ी संख्या में कर्मचारी और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए थे। फिलहाल, एडमिनिस्ट्रेशन और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर मौजूद हैं, और एहतियात के तौर पर कूलिंग की कोशिशें चल रही हैं। डिटेल में जांच चल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 02:22 pm

Published on:

07 Feb 2026 02:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / फैक्ट्री में लगी आग का VIDEO आया सामने, ऑयल-केमिकल से भड़की लपटें, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Politics: निवेदिता चटर्जी के इस्तीफे पर पुरंदर मिश्रा का तंज, दीपक बैज की औकात पर उठाए सवाल

निवेदिता चटर्जी इस्तीफा मामला (photo source- Patrika)
रायपुर

जमानत के बाद ओडिशा के मलकानगिरी में रहेंगे कवासी लखमा, बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं?

CG liquor Scam, Kawasi Lakhma
रायपुर

बस्तर का तुलसीदास… 14 साल की तपस्या से जन्मी हल्बी रामायण, राष्ट्रपति मुर्मू के सामने प्रदर्शित होगी अनूठी विरासत

14 साल में बनी हल्बी रामायण आज राष्ट्रपति के समक्ष (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

मुख्यमंत्री साय ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश
रायपुर

डीजीसीए द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई गति

डीजीसीए द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई गति
newsupdate
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.