फैक्ट्री में लगी आग का VIDEO आया सामने, ऑयल-केमिकल से भड़की लपटें, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

रायपुर में तार फैक्ट्री में लगी आग (photo source- Patrika)
Raipur factory fire: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी से लगे उरकुरा इलाके में शनिवार दोपहर अचानक लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। उरला इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद कावेरी इंडस्ट्रीज में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग तेज़ी से फैली और फैक्ट्री के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री परिसर से उठते धुएं और आग की लपटों ने कर्मचारियों को दहशत में डाल दिया।
आग की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। हालात की गंभीरता को देखते हुए, फैक्ट्री को तुरंत खाली करा लिया गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि समय पर लोगों को निकालने से एक बड़ा हादसा टल गया।
चश्मदीदों के मुताबिक, फैक्ट्री से अचानक धुआं निकला और कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई। फैक्ट्री में तार, तेल, केमिकल और दूसरी आग पकड़ने वाली चीजें होने की वजह से आग तेजी से फैल गई।
फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। फायरफाइटर्स को आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
Raipur factory fire: शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट लग रही है, हालांकि ऑफिशियल कन्फर्मेशन जांच पूरी होने के बाद ही होगी। आग से फैक्ट्री में रखे कच्चे माल और मशीनरी को नुकसान हुआ है, जिसका अभी असेसमेंट किया जा रहा है।
घटना के समय, आस-पास की फैक्ट्रियों के बड़ी संख्या में कर्मचारी और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए थे। फिलहाल, एडमिनिस्ट्रेशन और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर मौजूद हैं, और एहतियात के तौर पर कूलिंग की कोशिशें चल रही हैं। डिटेल में जांच चल रही है।
