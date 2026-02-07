फैक्ट्री में लगी आग का VIDEO आया सामने, ऑयल-केमिकल से भड़की लपटें, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

Raipur factory fire: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी से लगे उरकुरा इलाके में शनिवार दोपहर अचानक लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। उरला इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद कावेरी इंडस्ट्रीज में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग तेज़ी से फैली और फैक्ट्री के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री परिसर से उठते धुएं और आग की लपटों ने कर्मचारियों को दहशत में डाल दिया।