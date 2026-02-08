सड्डू या मोवा में खुलेगा राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान, सरकारी स्तर पर प्रयास तेज

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान (एनएसटीआई) खोलने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास तेज हो गया है। एनएसटीआई को रायपुर में खोल जाएगा। इसके लिए सड्डू या मोवा में जमीन तलाश की जा रही है। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखा है। जमीन का चिह्नांकन होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि एनएसटीआई शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फंड दिया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से 10 एकड़ जमीन की मांग की है। अब तक राज्य सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। केंद्र सरकार ने यह जानकारी लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल के लिखित उत्तर में दी थी। इस खबर को पत्रिका ने 2 फरवरी के अंक में प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद अब यह जानकारी निकलकर सामने आईं कि जमीन के लिए कलेक्टर को पत्र भेज दिया गया है।