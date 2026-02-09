Indian Railways: छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को रफ्तार, 51 हजार करोड़ से इन परियोजनाओं पर हो रहा काम, देखें

इन कार्यों में रेल संरक्षा एवं सुरक्षा, तीसरी-चौथी रेल लाइन का निर्माण, माल परिवहन क्षमता का विस्तार, अतिरिक्त रेल लाइनों का विकास, स्टेशनों का पुनर्विकास तथा आधुनिक तकनीक आधारित अवसंरचना का निर्माण शामिल है। कुल मिलाकर राज्य में 1,083 रेलवे परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 845 परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। वहीं केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे के लिए 7,470 करोड़ रुपए का बजटीय अनुदान प्रदान किया गया है।