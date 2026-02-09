Indian Railways: छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को रफ्तार, 51 हजार करोड़ से इन परियोजनाओं पर हो रहा काम, देखें

छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को रफ्तार। फोटो सोर्स-AI
Indian Railways: भारतीय रेलवे में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इससे आने वाले वर्षों में यात्रियों की सुविधाओं, परिचालन व्यवस्था और माल ढुलाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे बजट में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 51,080 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं।
इन कार्यों में रेल संरक्षा एवं सुरक्षा, तीसरी-चौथी रेल लाइन का निर्माण, माल परिवहन क्षमता का विस्तार, अतिरिक्त रेल लाइनों का विकास, स्टेशनों का पुनर्विकास तथा आधुनिक तकनीक आधारित अवसंरचना का निर्माण शामिल है। कुल मिलाकर राज्य में 1,083 रेलवे परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 845 परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। वहीं केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे के लिए 7,470 करोड़ रुपए का बजटीय अनुदान प्रदान किया गया है।
