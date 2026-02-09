राष्ट्रीय फेडरेशन वालीबॉल कप: तमिलनाडु की पुरुष और केरल की महिला टीम बनी विजेता

रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता मेंं 8 फरवरी को पहले केरल और रेलवे की महिला टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें केरल ने एकतरफा मुकाबले में रेलवे को 3-0 से हराकर खिताब जीत लिया। फाइनल में केरल ने रेलवे को लगातार तीन सेटों में 25-22, 25-21, 25-23 से हराकर ट्रॉफी जीत ली। विजेता टीम को रायपुर की महापौर, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिंह सिसोदिया, भारतीय संघ के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ वालीबॉल संघ के अध्यक्ष महेश गागड़ा, आयोजन सचिव मो. अकरम खान ने सम्मानित किया।