Rajim Kumbh: न तो अनाज है, न दाल… साधु-संतों को भटकना पड़ रहा भोजन के लिए, तस्वीरों में खुली पोल

विनोद जैन. राजिम कल्प कुंभ में दशनाम जुना अखाड़े के साधु-संतों की बदहाली अब तस्वीरों में साफ दिखाई देने लगी है। (Rajim Kumbh 2026) शासन के बुलावे पर पहुंचे लगभग 300 साधु-संतों के लिए बनाए गए भंडार की स्थिति यह है कि वहां राशन के नाम पर कुछ गिने-चुने पैकेट और खाली तख्त पड़े हैं।