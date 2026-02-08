8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Rajim Kumbh: न तो अनाज है, न दाल… साधु-संतों को भटकना पड़ रहा भोजन के लिए, तस्वीरों में खुली पोल

Rajim Kumbh 2026: राजिम कल्प कुंभ में पहुंचे लगभग 300 साधु-संतों की भोजन के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं उनकी बदहाली की तस्वीरें सामने आने से प्रशासन की पोल खोल दी है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 08, 2026

rajim kumbh 2026

तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं- जब भंडार खाली है, तो शासन के दावे भरे कैसे हैं? ( Photo - Patrika )

विनोद जैन. राजिम कल्प कुंभ में दशनाम जुना अखाड़े के साधु-संतों की बदहाली अब तस्वीरों में साफ दिखाई देने लगी है। (Rajim Kumbh 2026) शासन के बुलावे पर पहुंचे लगभग 300 साधु-संतों के लिए बनाए गए भंडार की स्थिति यह है कि वहां राशन के नाम पर कुछ गिने-चुने पैकेट और खाली तख्त पड़े हैं।

नियमित भोजन की व्यवस्था नहीं

तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भंडार में न तो अनाज है, न दाल, न ही नियमित भोजन की कोई व्यवस्था। यही वजह है कि साधु-संतों को दिनभर भोजन के लिए भटकना पड़ रहा है।

अखाड़ा के भोजन व्यवस्था देख रहे भंडारी प्रेम गिरी एवं ममलेश्वर गिरी ने साफ शब्दों में कहा कि “भोजन कराने लायक राशन ही नहीं दिया गया है।” उन्होंने बताया कि इस गंभीर स्थिति से तहसीलदार को मौके पर बुलाकर अवगत कराया गया, लेकिन जवाब मिला-“इतने साधुओं को कितना राशन लगेगा?”

साधु-संतों का अपमान

साधु-संतों का आरोप है कि प्रशासन की यह सोच अपमानजनक है और इससे यह संदेश जाता है कि कल्प कुंभ जैसे पवित्र आयोजन में उन्हें श्रद्धा नहीं, बल्कि बोझ समझा जा रहा है। साधुओं ने दो टूक कहा कि अगर यही हाल रहा तो यह कल्प कुंभ नहीं, बल्कि शासन की लापरवाही का उदाहरण बनकर रह जाएगा।

तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं-जब भंडार खाली है, तो शासन के दावे भरे कैसे हैं?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 06:32 pm

Published on:

08 Feb 2026 06:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Rajim Kumbh: न तो अनाज है, न दाल… साधु-संतों को भटकना पड़ रहा भोजन के लिए, तस्वीरों में खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Vegetable Price: महंगाई को लगा ब्रेक! यहां चटनी से भी सस्ते बिक रहे टमाटर, जानिए सब्जियों के भाव

सब्जी के भाव (फोटो-पत्रिका)
रायपुर

Central Budget 2026: हेल्थ और एग्री सेक्टर को बड़ी सौगात, CG में 5 मेडिकल हब और एग्री कार्गो पोर्ट का रोडमैप तैयार

CG में हेल्थ और एग्री सेक्टर को बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
रायपुर

NEET PG: मेडिकल पीजी की 245 सीटें खाली, रजिस्ट्रेशन व च्वॉइस फिलिंग का कल आखिरी दिन

NEET PG, CG Medical news
रायपुर

CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड की जोरदार वापसी, बढ़ी ठिठुरन, सरगुजा में पारा 6.3 डिग्री

Chhattisgarh Weather news
रायपुर

Road Accident: सड़क दुर्घटना! धान से भरे ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत

एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.