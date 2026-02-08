नागा साधुओं की पेशवाई से राजिम मेला हुआ भक्तिमय, पालकी में नगर भ्रमण पर निकले भगवान दत्तात्रेय

मेला प्रबंध समिति और पुलिस प्रशासन के समन्वय से पेशवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई, जिससे दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।पालकी में नगर भ्रमण पर निकले भगवान दत्तात्रेय के दर्शन से राजिम मेला श्रद्धा और सनातन परंपरा की जीवंत तस्वीर बन गया।