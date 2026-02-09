40 साल पुरानी पाइप लाइन का नक्शा नहीं, उलझन बढा़ रही मुसीबत, निगम के सामने चुनौती

वार्डों में सबसे बड़ी समस्या लो-प्रेशर, आधी-अधूरी पाइप लाइन, लीकेज और गंदा पानी नलों में आने की बनी हुई है। इन खामियों को दुरुस्त करने में निगम के इंजीनियर कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब कुछ दिन बाद ही जल संकट गहरा सकता है। कहां पिछले 8-10 साल से टैंकर मुक्त करने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नहीं हुआ है। निगम के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल परेशानी बढ़ने पर गर्मी के महीनों में 65 बोर कराने पड़े थे। इस बार 100 बोर कराने की योजना बनाई है। जिन कॉलोनियों और मोहल्लों में ज्यादा लो प्रेशर की समस्या है, वहां बोर करा कर पानी देने की तैयारी निगम कर रहा है। इसके साथ ही एक बार फिर टैंकर से ही प्यास बुझाने की चुनौती सामने है। क्योंकि जमीनी स्तर पर अभी हर घर में पूरे प्रेशर से पानी पहुंचाने के प्वाइंट को ही सूचीबद्ध कर रहे हैं।