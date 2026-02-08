Vegetable Price: महंगाई को लगा ब्रेक! यहां चटनी से भी सस्ते बिक रहे टमाटर, जानिए सब्जियों के भाव

बताना होगा कि राजिम में सब्जी मंडी है। आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में सब्जी उत्पादक किसान है। वैसे भी इस मौसम में सब्जियों की आवक अच्छी होती है और हो भी रही है। जानकारी के अनुसार, थोक बाजार में टमाटर 150 रुपए प्रति कैरेट से तीन सौ तक बिके, जिससे प्रति किलो के हिसाब से भाव तेजी से नीचे आए। इसी तरह फूलगोभी 20 रुपए, हरा मटर 30 से 35 रुपए और बैंगन 15 से 20 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। दामों में आई इस कमी से आम लोगों की रसोई का बजट फिर संतुलन में आने लगा है और बाजारों में खरीदारों की रौनक लौट आई है।