8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Road Accident: सड़क दुर्घटना! धान से भरे ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत

Road Accident: धान से लदे बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 08, 2026

एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत (photo source- Patrika)

एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत (photo source- Patrika)

Road Accident: मंगलवार को आरंग-खरोरा मेन रोड पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की जान चली गई। धान से लदे एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक पूरी तरह डैमेज हो गई।

Road Accident: युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

हादसे में कुंतीबाई लोधी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे नंदकिशोर लोधी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बाइक पर सवार तीसरी महिला राजकुमारी लोधी गंभीर रूप से घायल है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

जानकारी के मुताबिक, कुंतीबाई लोधी अपने रिश्तेदारों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आरंग आई थीं। समारोह के बाद वह गुल्लू गांव के रहने वाले नंदकिशोर लोधी और उनकी मां राजकुमारी लोधी के साथ बाइक से गांव लौट रही थीं।

बजरंग केमिकल डिस्टलरी के पास ट्रक ने मारी सीधी टक्कर

Road Accident: इसी बीच, बजरंग केमिकल डिस्टिलरी कंपनी के पास धान से भरा एक ट्रक तेज़ी और लापरवाही से आ रहा था, और उसने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बाइक चकनाचूर हो गई। पुलिस ने हादसे के बाद मौके से भाग रहे ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 02:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Road Accident: सड़क दुर्घटना! धान से भरे ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Central Budget 2026: हेल्थ और एग्री सेक्टर को बड़ी सौगात, CG में 5 मेडिकल हब और एग्री कार्गो पोर्ट का रोडमैप तैयार

CG में हेल्थ और एग्री सेक्टर को बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
रायपुर

NEET PG: मेडिकल पीजी की 245 सीटें खाली, रजिस्ट्रेशन व च्वॉइस फिलिंग का कल आखिरी दिन

NEET PG, CG Medical news
रायपुर

CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड की जोरदार वापसी, बढ़ी ठिठुरन, सरगुजा में पारा 6.3 डिग्री

Chhattisgarh Weather news
रायपुर

छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, 13 कार्यों के लिए 299 और 10 सड़कों को 116 करोड़ रुपए स्वीकृत

CG News,
रायपुर

पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा छत्तीसगढ़ी उपन्यास ‘भूलन कांदा’, फिल्म बनने के बाद बढ़ी प्रसिद्धि

CG News, Bhulan kanda
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.