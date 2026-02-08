Road Accident: सड़क दुर्घटना! धान से भरे ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत

Road Accident: इसी बीच, बजरंग केमिकल डिस्टिलरी कंपनी के पास धान से भरा एक ट्रक तेज़ी और लापरवाही से आ रहा था, और उसने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बाइक चकनाचूर हो गई। पुलिस ने हादसे के बाद मौके से भाग रहे ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।