NEET PG: मेडिकल पीजी की 245 सीटें खाली, रजिस्ट्रेशन व च्वॉइस फिलिंग का कल आखिरी दिन

NEET PG: 10 फरवरी को आवंटन सूची जारी की जा सकती है। छात्रों को 15 फरवरी तक एडमिशन का समय दिया जा सकता है। आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए जीरो परसेंटाइल के लिए भी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोला गया है। नीट पीजी में 800 में माइनस 40 अंक लाने वाले छात्र काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सीट मिल पाती है या नहीं। निजी कॉलेजाें में सीटें मिल सकती है, लेकिन सरकारी में संभव नहीं है। इसका विरोध भी हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने जीरो परसेंटाइल वालों काे पात्र करने पर हैरानी जताई है। इस संबंध में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से पूछा है कि कट ऑफ इतना घटाने का आधार क्या है?