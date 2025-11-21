NEET स्ट्रे राउंड का बड़ा सरप्राइज! NRI सीटें मैनेजमेंट कोटा में बदलीं, अब 22 सितंबर से नया सेशन शुरू…

वहीं, डेंटल के सभी छात्रों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सरकारी डेंटल कॉलेज रायपुर आना पड़ा। जबकि बिलासपुर, भिलाई व राजनांदगांव में निजी कॉलेज चल रहे हैं। ये निर्णय काउंसलिंग कमेटी के सदस्य के दबाव के कारण लिए जाने की चर्चा होती रही। इस सदस्य का तर्क था कि नवा रायपुर में काउंसलिंग कराने से मीडिया भी दूर रहेगा। उनके तर्क से उच्चाधिकारी भी सहमति हो गए। जबकि पिछले साल तक पं. जवाहरलाल नेहरू व दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर सरकारी कॉलेज में निजी कॉलेजों की एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाती रही है।