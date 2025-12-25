CG Scholarship: छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने का आखिरी मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

CG Scholarship: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2026 कर दी है। इस फैसले के बाद विद्यार्थियों के लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल postmatric-scholarship.cg.nic.in के माध्यम से नवीन और नवीनीकरण दोनों श्रेणियों में आवेदन करना संभव होगा।
रायपुर जिले के सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, ताकि वे उच्च शिक्षा में बाधा के बिना अध्ययन जारी रख सकें।
छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, और अध्ययनरत पाठ्यक्रम की पिछली वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा ₹1.00 लाख है। छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खाते में किया जाएगा। वर्ष 2025-26 से नई प्रक्रिया के तहत:
संस्थाओं का जियो-टैगिंग अनिवार्य
विद्यार्थियों का एनएसपी पोर्टल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) आवश्यक
नवीन संस्थाओं के संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य
