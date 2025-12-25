CG Scholarship: छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने का आखिरी मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, और अध्ययनरत पाठ्यक्रम की पिछली वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा ₹1.00 लाख है। छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खाते में किया जाएगा। वर्ष 2025-26 से नई प्रक्रिया के तहत: